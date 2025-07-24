«Безоружные люди»: Захарова отреагировала на массированную ночную атаку ВСУ по Сочи
Захарова: Атака ВСУ на Сочи является террористическим актом против граждан
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Атака беспилотников ВСУ на Сочи, произошедшая в ночь с 23 на 24 июля, является целенаправленным актом терроризма против гражданского населения. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это не удары по вооружённым силам, это не атаки на военных, это не акции против военной техники. Это прицельная террористическая атака на мирных жителей. Выбираются, очевидно, безоружные люди, которые занимаются своим ежедневным делом, работают», — сказала Захарова на брифинге.
Напомним, что в ночь с 23 на 24 июля Краснодарский край подвергся массированной атаке БПЛА, запущенных ВСУ. По словам местных жителей, это был один из самых интенсивных ударов за последнее время. В связи с повышенной опасностью и введением ограничений на полёты в местном аэропорту были задержаны почти 60 рейсов.