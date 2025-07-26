Более полусотни дронов ВСУ сбила ПВО за ночь над российскими регионами
МО: За ночь 26 июля силы ПВО сбили и перехватили 54 дрона ВСУ над регионами РФ
За прошедшую ночь силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 54 украинских беспилотника над регионами России. Об этом утром 26 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 54 украинских беспилотных летательных аппарата самолётного типа», — говорится в сообщении.
Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Чёрного моря, по два — над Орловской и Тульской областями, а один — над Белгородской областью.
Ранее стало известно, что в Ростовской области два человека погибли при атаке дрона на автомобиль. Их личности устанавливаются.