Более полусотни дронов ВСУ сбила ПВО за ночь над российскими регионами

Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря, три — над акваторией Чёрного моря, по два — над Орловской и Тульской областями, а один — над Белгородской областью.