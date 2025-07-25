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Регион
25 июля, 06:23

Три беспилотника упали ночью на территории СНТ в Майкопе

Губернатор Кумпилов: Три дрона ВСУ упали на территории Адыгеи, раненых нет

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Украинские БПЛА безуспешно пытались атаковать территорию Адыгеи. Как сообщил глава республики Марат Кумпилов, в результате происшествия никто не пострадал.

«‎Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы 4 человека, но они уже вернулись в свои дома»‎, — написал он и добавил, что специалисты работают на местах падения дронов.

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Напомним, силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами России. Больше всего дронов — 25 — было сбито над территорией Белгородской области.

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Оксана Попова
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