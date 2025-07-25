Три беспилотника упали ночью на территории СНТ в Майкопе

«‎Ночью в Майкопе на территории дачного товарищества упал беспилотник, еще два БПЛА упали в Гиагинском районе республики. Пострадавших и разрушений нет. В Майкопе при обследовании территории были эвакуированы 4 человека, но они уже вернулись в свои дома»‎, — написал он и добавил, что специалисты работают на местах падения дронов.