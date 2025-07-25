ПВО за ночь сбила более 100 украинских дронов над регионами России

Больше всего дронов — 25 — было сбито над территорией Белгородской области. 24 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 23 — над Ростовской, девять — над акваторией Азовского моря, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, по три — над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской областью, один — над Тамбовской областью.