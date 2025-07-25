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Регион
25 июля, 04:29

ПВО за ночь сбила более 100 украинских дронов над регионами России

Минобороны: В ночь на 25 июля силы ПВО сбили 105 БПЛА ВСУ над регионами РФ

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

ПВО. Обложка © Telegram / Минобороны России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили и перехватили 105 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 25 июля сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 105 украинских беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в сообщении.

Больше всего дронов — 25 — было сбито над территорией Белгородской области. 24 БПЛА уничтожено над Брянской областью, 23 — над Ростовской, девять — над акваторией Азовского моря, восемь — над Краснодарским краем, пять — над Ставропольским краем, по три — над Курской и Тамбовской областями, два — над Воронежской областью, один — над Тамбовской областью.

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Ранее мэр Невинномысска в Ставропольском крае поблагодарил расчёты ПВО за отражение атаки беспилотников. Он отметил, что в городе никто не пострадал, разрушений также нет.

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Никита Никонов
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