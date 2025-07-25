«37 прилётов, потерь нет!» Мэр Невинномыска поблагодарил ПВО за отражение атаки дронов

Глава города Невинномысск, что в Ставропольском крае, Михаил Миненков обратился к местным жителям с просьбой не паниковать и сохранять спокойствие после ночного налёта беспилотников. Он отметил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) успешно отразили атаку. Сообщение было опубликовано в его Telegram-канале.

Обращение Михаила Миненкова к жителям Невинномысска. Видео © Telegram / Михаил Миненков Невинномысск

«Нахожусь на месте. Ситуацию контролируем. Прошу всех убрать панику и не распространять слухи. 37 прилётов, без потерь, без разрушений в городе! Спасибо нашим ребятам! Военным!» — написал чиновник.

Миненков также призвал не публиковать фотографии и видеозаписи, касающиеся атаки украинских беспилотников.