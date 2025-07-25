ПВО отбивает атаку дронов на Невинномыск в Ставропольском крае, прозвучало уже более 20 взрывов

Жители Невинномысска Ставропольского края сообщают о более чем 20 взрывах, а также о работе противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам ВСУ. Информацию передаёт SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, в северной части Невинномысска прогремело не менее 20 взрывов. Громкие звуки раздаются над городом более часа, в небе видны вспышки. Предположительно, система ПВО отработала по украинским БПЛА типа «Лютый». Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал о беспилотной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.