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Регион
25 июля, 01:39

ПВО отбивает атаку дронов на Невинномыск в Ставропольском крае, прозвучало уже более 20 взрывов

SHOT: Жители Невинномыска сообщили о более 20 взрывах и работе ПВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Khomich

Жители Невинномысска Ставропольского края сообщают о более чем 20 взрывах, а также о работе противовоздушной обороны (ПВО) по беспилотникам ВСУ. Информацию передаёт SHOT со ссылкой на очевидцев.

По словам местных жителей, в северной части Невинномысска прогремело не менее 20 взрывов. Громкие звуки раздаются над городом более часа, в небе видны вспышки. Предположительно, система ПВО отработала по украинским БПЛА типа «Лютый». Ранее губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал о беспилотной опасности. Информации о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.

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Ранее сообщалось о серии взрывов над Славянском-на-Кубани в Краснодарском крае. По предварительным данным, причиной взрывов могла стать работа системы ПВО по беспилотным летательным аппаратам ВСУ. Взрывы были слышны в южной части города, наблюдались яркие вспышки, а от громких звуков сработали сигнализации у автомобилей.

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Антон Голыбин
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