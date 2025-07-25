Оперштаб: Обломки БПЛА повредили окна домов в двух районах Краснодарского края

В Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края фрагменты беспилотники повредили стёкла в нескольких частных домах. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Фрагменты БПЛА повредили стёкла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили стёкла в двух домах. Также два окна повреждены в частном доме в Славянске-на-Кубани.

На месте происшествий работают специальные службы и правоохранительные органы.