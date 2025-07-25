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25 июля, 00:28

Оперштаб: Обломки БПЛА повредили окна домов в двух районах Краснодарского края

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Anelo

В Славянском и Темрюкском районах Краснодарского края фрагменты беспилотники повредили стёкла в нескольких частных домах. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

«Фрагменты БПЛА повредили стёкла в домовладениях в Темрюкском и Славянском районах Краснодарского края. По предварительной информации, пострадавших в обоих случаях нет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в станице Курчанской Темрюкского района обломки дрона выбили стёкла в двух домах. Также два окна повреждены в частном доме в Славянске-на-Кубани.

На месте происшествий работают специальные службы и правоохранительные органы.

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Напомним, ранее жители Славянска-на-Кубани сообщили об атаке дронов. По словам очевидцев, прозвучало не менее четырёх взрывов. Также поступали сообщения о работе ПВО в Кореновске и Тимашёвске.

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Никита Никонов
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