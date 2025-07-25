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Регион
25 июля, 03:38

Росавиация сообщила об отмене плана Ковёр в аэропортах восьми городов России

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline

В восьми аэропортах российских городов отменили ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов. Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.

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В Сочи почти 50 рейсов задерживаются после введения плана «Ковёр»

Уточняется, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. Напомним, в ночь на 25 июля украинские дроны атаковали юг России, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую область. На Кубани два человека получили лёгкие травмы.

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Никита Никонов
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