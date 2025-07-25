Росавиация сообщила об отмене плана Ковёр в аэропортах восьми городов России
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BigTunaOnline
В восьми аэропортах российских городов отменили ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.
«Аэропорты Владикавказ, Грозный, Магас, Минеральные Воды, Нальчик, Ставрополь, Сочи, Тамбов. Сняты временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов», — говорится в сообщении.
Уточняется, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. Напомним, в ночь на 25 июля украинские дроны атаковали юг России, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую область. На Кубани два человека получили лёгкие травмы.