Росавиация сообщила об отмене плана Ковёр в аэропортах восьми городов России

В восьми аэропортах российских городов отменили ограничения на приём и выпуск самолётов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Уточняется, что ограничения вводились в целях обеспечения безопасности. Напомним, в ночь на 25 июля украинские дроны атаковали юг России, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, а также Ростовскую область. На Кубани два человека получили лёгкие травмы.