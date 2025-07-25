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Регион
25 июля, 03:09

В Сочи почти 50 рейсов задерживаются после введения плана «Ковёр»

SHOT: В аэропорту Сочи 45 рейсов задерживаются на прилёт и вылет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / StockphotoVideo

В аэропорту Сочи после введения плана «Ковёр» на прилёт и вылет задерживаются 45 рейсов. Об этом сообщает SHOT.

Пассажиры в аэропорту Сочи. Фото © SHOT

Пассажиры в аэропорту Сочи. Фото © SHOT

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что в воздушной гавани большая очередь, однако пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план ограничения. Некоторые спят прямо на креслах в ожидании своего рейса.

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Напомним, ранее из-за угрозы атаки украинских беспилотников в ряде аэропортов на юге России ввели план «Ковёр».

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Никита Никонов
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