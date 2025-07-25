В Сочи почти 50 рейсов задерживаются после введения плана «Ковёр»

В аэропорту Сочи после введения плана «Ковёр» на прилёт и вылет задерживаются 45 рейсов. Об этом сообщает SHOT.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу, что в воздушной гавани большая очередь, однако пассажиры особо не нервничают и ждут, когда отменят план ограничения. Некоторые спят прямо на креслах в ожидании своего рейса.