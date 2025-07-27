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Регион
27 июля, 14:48

Дрон ВСУ атаковал авто под Белгородом и навсегда разлучил семейную пару

Гладков: Под Белгородом мужчина погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hieronymus Ukkel

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hieronymus Ukkel

Украинская армия в очередной раз атаковала Белгородскую область с использованием беспилотника, дрон попал в легковой автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. В результате атаки погиб один местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Произошло самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...» — написал глава области.

Супруга погибшего после удара была доставлена с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи сейчас оказывают ей всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки в регионе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после согласования с Минобороны России.

Мужчина получил баротравму во время атаки дрона ВСУ на белгородское село
Мужчина получил баротравму во время атаки дрона ВСУ на белгородское село

Ранее сообщалось, что местный житель также получил ранения после атаки БПЛА ВСУ, его доставили в областную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у мужчины баротравму и осколочные ранения лица и руки. На место сразу же выехали все экстренные службы.

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Наталья Афонина
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