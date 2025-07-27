Дрон ВСУ атаковал авто под Белгородом и навсегда разлучил семейную пару

Украинская армия в очередной раз атаковала Белгородскую область с использованием беспилотника, дрон попал в легковой автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. В результате атаки погиб один местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«Произошло самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...» — написал глава области.

Супруга погибшего после удара была доставлена с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи сейчас оказывают ей всю необходимую помощь.

Кроме того, в результате атаки в регионе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после согласования с Минобороны России.