Дрон ВСУ атаковал авто под Белгородом и навсегда разлучил семейную пару
Гладков: Под Белгородом мужчина погиб в результате атаки БПЛА ВСУ на автомобиль
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Украинская армия в очередной раз атаковала Белгородскую область с использованием беспилотника, дрон попал в легковой автомобиль в хуторе Бондаренков Шебекинского округа. В результате атаки погиб один местный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«Произошло самое страшное — погиб мирный житель. От полученных ранений мужчина скончался на месте. Выражаю искренние соболезнования родным и близким...» — написал глава области.
Супруга погибшего после удара была доставлена с баротравмой, закрытой черепно-мозговой травмой и множественными осколочными ранениями спины и рук в городскую больницу №2 города Белгорода. Врачи сейчас оказывают ей всю необходимую помощь.
Кроме того, в результате атаки в регионе повреждена линия электропередачи. Аварийные бригады приступят к восстановительным работам сразу после согласования с Минобороны России.
Ранее сообщалось, что местный житель также получил ранения после атаки БПЛА ВСУ, его доставили в областную клиническую больницу. Врачи зафиксировали у мужчины баротравму и осколочные ранения лица и руки. На место сразу же выехали все экстренные службы.