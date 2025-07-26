Мужчина получил баротравму во время атаки дрона ВСУ на белгородское село

Украинские военные атаковали при помощи дрона коммерческий объект в посёлке Уразово в Белгородской области, ранения получил один мирный житель. Об этом пишет в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В здании выбило стёкла и посекло фасад, также пострадало оборудование.

«В посёлке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — говорится в тексте.