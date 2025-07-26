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Регион
26 июля, 14:33

Мужчина получил баротравму во время атаки дрона ВСУ на белгородское село

Гладков: ВСУ атаковали здание в селе Уразово под Белгородом, один человек ранен

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Украинские военные атаковали при помощи дрона коммерческий объект в посёлке Уразово в Белгородской области, ранения получил один мирный житель. Об этом пишет в телеграм-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. В здании выбило стёкла и посекло фасад, также пострадало оборудование.

«В посёлке Уразово Валуйского округа дрон ВСУ атаковал коммерческий объект. Пострадал мирный житель. Мужчине с баротравмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался», — говорится в тексте.

Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии
Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии

Ранее Life.ru писал, что в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 54 украинских беспилотника над регионами России. Больше всего дронов — 24 — было сбито над территорией Брянской области. 12 БПЛА уничтожили над Ростовской, шесть — над Крымом, четыре — над акваторией Азовского моря.

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Татьяна Миссуми
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