Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии

Появилось первое видео, на котором показаны последствия прилёта БПЛА ВСУ на частный дом в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии. На кадрах видно, что мощный удар выбил окна и повредил крышу. Очевидцы поделились видео с изданием The Magas Times.

Вражеский летательный аппарат заметили над регионом впервые за 2025 год. Из-за атаки в больницу попали 28-летняя женщина и трое детей. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты. Также на территории продолжают аккуратно разбирать обломки разрушенного беспилотника, на котором замечены различные украинские надписи.