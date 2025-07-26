Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
26 июля, 13:15

Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии

Появилось первое видео, на котором показаны последствия прилёта БПЛА ВСУ на частный дом в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии. На кадрах видно, что мощный удар выбил окна и повредил крышу. Очевидцы поделились видео с изданием The Magas Times.

Видео с последствиями падения БПЛА ВСУ на дом в Ингушетии. Видео © VK / The Magas Times

Вражеский летательный аппарат заметили над регионом впервые за 2025 год. Из-за атаки в больницу попали 28-летняя женщина и трое детей. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты. Также на территории продолжают аккуратно разбирать обломки разрушенного беспилотника, на котором замечены различные украинские надписи.

Собянин: Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА
Собянин: Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА

Напомним, что российские системы ПВО сбили киевский дрон над территорией Республики Ингушетия утром 26 июля по мск. 28-летняя женщина и трое детей были доставлены в больницу и обследованы. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, семью передали на амбулаторное наблюдение по месту жительства.

BannerImage

Обложка © VK / The Magas Times

Наталья Афонина
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Ингушетия, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar