Появилось первое видео с места падения дрона ВСУ на частный дом в Ингушетии
Появилось первое видео, на котором показаны последствия прилёта БПЛА ВСУ на частный дом в селе Нижние Ачалуки в Ингушетии. На кадрах видно, что мощный удар выбил окна и повредил крышу. Очевидцы поделились видео с изданием The Magas Times.
Видео с последствиями падения БПЛА ВСУ на дом в Ингушетии. Видео © VK / The Magas Times
Вражеский летательный аппарат заметили над регионом впервые за 2025 год. Из-за атаки в больницу попали 28-летняя женщина и трое детей. Сейчас на месте происшествия уже работают специалисты. Также на территории продолжают аккуратно разбирать обломки разрушенного беспилотника, на котором замечены различные украинские надписи.
Напомним, что российские системы ПВО сбили киевский дрон над территорией Республики Ингушетия утром 26 июля по мск. 28-летняя женщина и трое детей были доставлены в больницу и обследованы. Сейчас их здоровью ничего не угрожает, семью передали на амбулаторное наблюдение по месту жительства.
Обложка © VK / The Magas Times