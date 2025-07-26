Собянин: Силы ПВО сбили два летевших на Москву БПЛА
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / PHOTOCREO Michal Bednarek
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в своем телеграм-канале, что системы противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны РФ успешно пресекли попытку двух беспилотных летательных аппаратов достичь столицы.
«ПВО Минобороны сбила два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в сообщении градоначальника.
Ранее стало известно, что российская противовоздушная оборона успешно отразила попытку беспилотных аппаратов ВСУ лишить Ставрополь электроснабжения. В Ставропольском крае расчеты ПВО нейтрализовали атаку дронов, в результате чего жилые постройки и жизненно важная инфраструктура избежали повреждений. В целом, в ночь на 26 июля силы противовоздушной обороны РФ перехватили и сбили 54 дрона ВСУ в разных регионах страны. Из них 24 были ликвидированы над территорией Брянской области. Кроме того, 12 беспилотников были уничтожены над Ростовской областью, шесть — над Крымом, четыре — над водами Азовского моря, три — над акваторией Чёрного моря, по два — над Орловской и Тульской областями, а также один — над Белгородской областью.