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Регион
26 июля, 05:04

Попытка дронов ВСУ обесточить Ставрополь провалилась усилиями российской ПВО

Губернатор Владимиров: ВСУ атаковали Ставропольский край, пострадавших нет

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / rizal arifiyanto

Расчёты противовоздушной обороны в Ставропольском крае отразили атаку беспилотников ВСУ. Жилые здания и инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность населения, остались неповреждёнными, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет», — написал он.

В результате атаки возник небольшой пожар, который уже ликвидирован силами экстренных служб. Специалисты продолжают работу по устранению последствий происшествия.

Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ
Два человека сгорели в автомобиле под Ростовом из-за атаки дрона ВСУ

Ранее в Минобороны РФ отчитались о перехвате 54 украинских беспилотников на территории России за ночь. Наибольшее число дронов было сбито над Брянской и Ростовской областями. По 24 и 12 аппаратов.

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Тимур Хингеев
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