Попытка дронов ВСУ обесточить Ставрополь провалилась усилиями российской ПВО

Расчёты противовоздушной обороны в Ставропольском крае отразили атаку беспилотников ВСУ. Жилые здания и инфраструктура, обеспечивающая жизнедеятельность населения, остались неповреждёнными, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.

«Судя по всему, была попытка с помощью БПЛА нарушить энергоснабжение Ставрополя, она отражена. Подача коммунальных ресурсов в штатном режиме. Для того чтобы защититься от атаки, временно был ограничен мобильный интернет», — написал он.

В результате атаки возник небольшой пожар, который уже ликвидирован силами экстренных служб. Специалисты продолжают работу по устранению последствий происшествия.