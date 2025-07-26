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Регион
26 июля, 12:50

Женщина и трое детей ранены при падении дрона ВСУ на их дом в Ингушетии

Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua

В селе Нижние Ачалуки в Ингушетии 28-летняя женщина и трое детей попали в больницу, как предполагается, после падения на их частный дом украинского беспилотника. Информацию о пострадавших публикует региональный Минздрав в своём телеграм-канале.

«Из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей. Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства», — сказано в заявлении.

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Как сообщалось, российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ингушетии. Для региона эта атака стала первой за 2025 год. В прошлый раз украинский дрон был сбит в воздухе над Ингушетией в декабре 2024 года.

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Татьяна Миссуми
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