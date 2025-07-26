Женщина и трое детей ранены при падении дрона ВСУ на их дом в Ингушетии
Дроны ВСУ. Обложка © president.gov.ua
В селе Нижние Ачалуки в Ингушетии 28-летняя женщина и трое детей попали в больницу, как предполагается, после падения на их частный дом украинского беспилотника. Информацию о пострадавших публикует региональный Минздрав в своём телеграм-канале.
«Из Нижних Ачалуков в Малгобекскую центральную районную больницу были доставлены женщина 1997 года рождения и трое детей. Состояние доставленных оценивается как стабильное и удовлетворительное. После осмотра и обследования все пациенты переданы на амбулаторное наблюдение по месту жительства», — сказано в заявлении.
Как сообщалось, российские силы ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Ингушетии. Для региона эта атака стала первой за 2025 год. В прошлый раз украинский дрон был сбит в воздухе над Ингушетией в декабре 2024 года.