ВСУ впервые за 2025-й год пытались атаковать с воздуха Ингушетию

В Минобороны добавили, что воздушная угроза была своевременно нейтрализована. По данным военных, беспилотники пытались атаковать гражданские и военные объекты, но были перехвачены.

Ранее Life.ru сообщал, что в ночь на 26 июля российские силы ПВО уничтожили 54 украинских беспилотника в нескольких регионах страны. Наибольшее число дронов — 24 — было сбито над Брянской областью. Ещё 12 уничтожены в небе над Ростовской областью, 6 — над Крымом, 4 — над Азовским морем и 3 — над акваторией Чёрного моря. А для Ингушетии атака стала первой за 2025-й год. В прошлый раз украинский дрон был там сбит в декабре 2024 года.