Самоубийство Старовойта
Иран и Израиль
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
17 июля, 16:56

Эпичный удар: Российские «Искандеры» и «Герани» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожил пункт управления БПЛА в Сумской области

ВС РФ провели операцию по ликвидации ключевых объектов инфраструктуры, связанных с использованием ударных БПЛА дальнего действия типа «Лютый» ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали наличие пунктов запуска и управления такими дронами в районе населённого пункта Гамалиевка, расположенного в Сумской области.

ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» и «Геранью». Видео © Telegram/ Минобороны России

«Расчётом ОТРК «Искандер» нанесён удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. Расчётом БПЛА «Герань-2» уничтожена пусковая установка ударных БПЛА дальнего действия самолётного типа ВСУ», уточнили в пресс-службе Минобороны.

Армия России освободила ещё три населённых пункта в зоне СВО
Армия России освободила ещё три населённых пункта в зоне СВО

Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара по позициям украинского ЗРК С-300ПС в районе посёлка Гвардейское в Одесской области. Удар был нанесён высокоточной баллистической ракетой комплекса «Искандер».

Обложка © Telegram/ Минобороны России

Полина Никифорова
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • ВС РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar