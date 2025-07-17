Эпичный удар: Российские «Искандеры» и «Герани» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ

ВС РФ провели операцию по ликвидации ключевых объектов инфраструктуры, связанных с использованием ударных БПЛА дальнего действия типа «Лютый» ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали наличие пунктов запуска и управления такими дронами в районе населённого пункта Гамалиевка, расположенного в Сумской области.

ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» и «Геранью». Видео © Telegram/ Минобороны России

«Расчётом ОТРК «Искандер» нанесён удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. Расчётом БПЛА «Герань-2» уничтожена пусковая установка ударных БПЛА дальнего действия самолётного типа ВСУ», — уточнили в пресс-службе Минобороны.