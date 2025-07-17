Эпичный удар: Российские «Искандеры» и «Герани» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожил пункт управления БПЛА в Сумской области
ВС РФ провели операцию по ликвидации ключевых объектов инфраструктуры, связанных с использованием ударных БПЛА дальнего действия типа «Лютый» ВСУ. Средства объективного контроля зафиксировали наличие пунктов запуска и управления такими дронами в районе населённого пункта Гамалиевка, расположенного в Сумской области.
ВС РФ нанесли мощный удар «Искандерами» и «Геранью». Видео © Telegram/ Минобороны России
«Расчётом ОТРК «Искандер» нанесён удар по замаскированному в лесопосадке пункту управления ударных БПЛА противника. Расчётом БПЛА «Герань-2» уничтожена пусковая установка ударных БПЛА дальнего действия самолётного типа ВСУ», — уточнили в пресс-службе Минобороны.
Ранее Министерство обороны России опубликовало видео удара по позициям украинского ЗРК С-300ПС в районе посёлка Гвардейское в Одесской области. Удар был нанесён высокоточной баллистической ракетой комплекса «Искандер».
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