Взрыв газа в Саратове
Переговоры по Украине
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 июля, 10:18

Наёмники, аэродром: Раскрыта добыча смертоносного русского «квартета» с «‎Кинжалами» за ночь

МО РФ доложило о групповом ударе Кинжалами по военному аэродрому и складу ВСУ

Обложка © VK / Минобороны России

Обложка © VK / Минобороны России

Армия России в ночь на 28 июля нанесла групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», по военному аэродрому и складу боеприпасов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными БПЛА, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», — отчитались в МО РФ.

Всего же за ночь оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах.

Лагеря наёмников и военный аэродром ВСУ стали добычей смертоносного русского «квартета»
Лагеря наёмников и военный аэродром ВСУ стали добычей смертоносного русского «квартета»

Утром стало известно, что на Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Предполагаемой целью назывался ключевой аэродром ВСУ, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Минобороны РФ
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar