Наёмники, аэродром: Раскрыта добыча смертоносного русского «квартета» с «Кинжалами» за ночь
МО РФ доложило о групповом ударе Кинжалами по военному аэродрому и складу ВСУ
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Армия России в ночь на 28 июля нанесла групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», по военному аэродрому и складу боеприпасов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.
«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными БПЛА, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», — отчитались в МО РФ.
Всего же за ночь оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах.
Утром стало известно, что на Украине объявлена воздушная тревога из-за пусков российских гиперзвуковых ракет Х-47М2 «Кинжал». Предполагаемой целью назывался ключевой аэродром ВСУ, расположенный в Староконстантинове Хмельницкой области.