Наёмники, аэродром: Раскрыта добыча смертоносного русского «квартета» с «‎Кинжалами» за ночь

Армия России в ночь на 28 июля нанесла групповой удар, в том числе ракетами «Кинжал», по военному аэродрому и складу боеприпасов Вооружённых сил Украины. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ о ходе СВО.

«Нанесён групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования, включая аэробаллистические гиперзвуковые ракеты «Кинжал», а также ударными БПЛА, в ходе которого поражены инфраструктура военного аэродрома, склад боеприпасов, ракетного вооружения и комплектующих для производства БПЛА», — отчитались в МО РФ.

Всего же за ночь оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск РФ нанесено поражение пунктам временной дислокации ВСУ и иностранных наёмников в 139 районах.