Российские подразделения продолжают продвижение в Сумской области в рамках создания буферной зоны, несмотря на попытки ВСУ остановить их наступление. Об этом РИА «Новости» сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ и командир спецназа «Ахмат».

«ВСУ пытаются остановить продвижение наших сил на Сумском направлении. Получается, что пытаются остановить подразделения Минобороны России, которые, выдавив противника с территории Курской области, продвигаются теперь дальше в направлении Сум», — заявил Алаудинов.

Он также отметил, что противник всеми доступными способами стремится остановить российские войска, постоянно предпринимая попытки выбить их с позиций, однако наши подразделения продолжают круглосуточное продвижение вперёд.

Особенно ожесточённые бои, по словам генерала, развернулись в приграничной зоне Сумской области возле Тёткино. На этом участке украинские силы активно контратакуют, пытаясь сдержать наступление. Алаудинов отметил, что отряд «Аида» спецназа «Ахмат» оказывает поддержку российским войскам — в одних случаях помогая удерживать позиции, в других — содействуя дальнейшему продвижению.