Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР «штурмовика луганского бассейна»
Алаудинов опубликовал видео беседы с устроившим дебош в ЛНР чеченцем Берсаевым
Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов провёл допрос бойца Алихана Берсаева, участвовавшего в драке на территории Луганской народной республики (ЛНР). Видеозапись допроса генерал-лейтенант опубликовал в своём Telegram-канале.
«Меня зовут Берсаев Алихан Алихаджиевич, я военнослужащий Министерства обороны [России]. <...> Никакого отношения я к спецназу «Ахмат» не имею, я об этом нигде не говорил», — сказал он.
Берсаева также заявил, что его действия были недостойными, и он готов понести за них наказание. Он принёс извинения всем, кому его поведение причинило неудобства. Участник драки также заявил, что не был инициатором конфликта с профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем. Алаудинов ответил, что обстоятельства будут выясняться следователями.
Ранее Апти Алаудинов назвал участника драки позором для чеченского народа. Вместе с тем он обвинил Максима Дивнича в разжигании ненависти к чеченцам. Следует напомнить, что боец ММА опубликовал видеозапись драки, утверждая, что конфликт возник из-за неподобающего поведения солдата из «Ахмата», который домогался девушек, включая замужнюю россиянку. По словам Дивнича, после словесной перепалки с мужем одной из женщин, он сам вмешался в ситуацию.