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Регион
26 июля, 07:57

Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР «штурмовика луганского бассейна»

Алаудинов опубликовал видео беседы с устроившим дебош в ЛНР чеченцем Берсаевым

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Апти Алаудинов. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «АХМАТ»

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов провёл допрос бойца Алихана Берсаева, участвовавшего в драке на территории Луганской народной республики (ЛНР). Видеозапись допроса генерал-лейтенант опубликовал в своём Telegram-канале.

«Меня зовут Берсаев Алихан Алихаджиевич, я военнослужащий Министерства обороны [России]. <...> Никакого отношения я к спецназу «Ахмат» не имею, я об этом нигде не говорил», — сказал он.

Берсаева также заявил, что его действия были недостойными, и он готов понести за них наказание. Он принёс извинения всем, кому его поведение причинило неудобства. Участник драки также заявил, что не был инициатором конфликта с профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем. Алаудинов ответил, что обстоятельства будут выясняться следователями.

Алаудинов заявил о задержании «штурмовика луганского бассейна»
Алаудинов заявил о задержании «штурмовика луганского бассейна»

Ранее Апти Алаудинов назвал участника драки позором для чеченского народа. Вместе с тем он обвинил Максима Дивнича в разжигании ненависти к чеченцам. Следует напомнить, что боец ММА опубликовал видеозапись драки, утверждая, что конфликт возник из-за неподобающего поведения солдата из «Ахмата», который домогался девушек, включая замужнюю россиянку. По словам Дивнича, после словесной перепалки с мужем одной из женщин, он сам вмешался в ситуацию.

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Наталья Афонина
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