Алаудинов допросил устроившего дебош в ЛНР «штурмовика луганского бассейна»

Командир специального отряда быстрого реагирования «Ахмат» Апти Алаудинов провёл допрос бойца Алихана Берсаева, участвовавшего в драке на территории Луганской народной республики (ЛНР). Видеозапись допроса генерал-лейтенант опубликовал в своём Telegram-канале.

«Меня зовут Берсаев Алихан Алихаджиевич, я военнослужащий Министерства обороны [России]. <...> Никакого отношения я к спецназу «Ахмат» не имею, я об этом нигде не говорил», — сказал он.

Берсаева также заявил, что его действия были недостойными, и он готов понести за них наказание. Он принёс извинения всем, кому его поведение причинило неудобства. Участник драки также заявил, что не был инициатором конфликта с профессиональным бойцом ММА Максимом Дивничем. Алаудинов ответил, что обстоятельства будут выясняться следователями.