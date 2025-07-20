«Позор чеченского народа»: Алаудинов высказался о драке с участием бойца «Ахмата»
Алаудинов был недоволен дракой с участием бойца «Ахмата» в ЛНР
Обложка © Telegram / Молотов «АХМАТ»
Военнослужащий из Чечни, затеявший драку в ЛНР, — «позор чеченского народа». Такой комментарий случившемуся дал генерал-лейтенант Апти Алаудинов у себя в телеграм-канале.
Алаудинов резко осудил поведение своего соотечественника, подчеркнув, что тот совсем не является образцом для подражания. По мнению военачальника, это «позор чеченского народа».
Он также обвинил другого участника той драки — бойца ММА Максима Дивнича — в разжигании межэтнической розни и ненависти к чеченцам. Алаудинов предложил ему лично встретиться, чтобы всё уладить.
Напомним, участник СВО и профессиональный боец смешанных единоборств Максим Дивнич выложил ролик с дракой в бассейне в Луганске. Среди участников побоища был военнослужащий из Чечни, который орал: «Ты ещё не знаешь, что такое «Ахмат». Он приставал там к девушкам, среди которых была одна замужняя.
Ранее в московском районе Ясенево произошла массовая драка с участием нескольких группировок, участники одной из которых скандировали: «Это Тушино!». Некоторые взяли с собой перцовые баллончики и обычные палки. Позже в ход пошла пиротехника.