«‎Огненная» массовая драка подростков с перестрелкой из ракетниц испугала петербуржцев

В Санкт-Петербурге произошла массовая драка среди подростков у станции метро «Проспект Просвещения», в ходе которой использовались ракетницы. Потасовка случилась 15 июля примерно в 22:00. Около 20 вооружённых молодых людей бегали рядом с ТРК «Норд», сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

Массовая драка подростков с использованием ракетниц в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Конфликт начался у торгового центра, где группы подростков сначала обменивались агрессивными словами, а затем один из них бросил что-то в толпу соперников, после чего последовала стрельба и погоня.

Часть событий также была запечатлена на видео очевидцами и камерами домофонов. На записях слышно, как кто-то призывает разобраться «без говна», что в околофутбольной среде означает отказ от применения холодного или другого оружия. Однако этот призыв остался без внимания, и вскоре раздались выстрелы.

На третьем ролике видно, как двоих участников всё же поймали и начали избивать. В результате инцидента двоих несовершеннолетних задержали, а остальных участников конфликта сейчас ищут правоохранительные органы.