«Огненная» массовая драка подростков с перестрелкой из ракетниц испугала петербуржцев
В Петербурге группа подростков устроила драку и перестрелку на ракетницах
В Санкт-Петербурге произошла массовая драка среди подростков у станции метро «Проспект Просвещения», в ходе которой использовались ракетницы. Потасовка случилась 15 июля примерно в 22:00. Около 20 вооружённых молодых людей бегали рядом с ТРК «Норд», сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.
Массовая драка подростков с использованием ракетниц в Санкт-Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке
Конфликт начался у торгового центра, где группы подростков сначала обменивались агрессивными словами, а затем один из них бросил что-то в толпу соперников, после чего последовала стрельба и погоня.
Часть событий также была запечатлена на видео очевидцами и камерами домофонов. На записях слышно, как кто-то призывает разобраться «без говна», что в околофутбольной среде означает отказ от применения холодного или другого оружия. Однако этот призыв остался без внимания, и вскоре раздались выстрелы.
На третьем ролике видно, как двоих участников всё же поймали и начали избивать. В результате инцидента двоих несовершеннолетних задержали, а остальных участников конфликта сейчас ищут правоохранительные органы.
Похожая ситуация до этого произошла в центре Красноярска, подростки устроили там массовую драку. Следственный комитет по региону уже возбудил уголовное дело. Всё произошло вечером возле кафе на улице Перенсона. Во время перепалки один из участников произвёл выстрел из сигнального пистолета, 17-летний подросток получил травмы.
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