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13 июля, 16:32

Ударили бутылкой в висок: Мужчину убили в массовой драке на Дне города Ленска в Якутии

SHOT: Один человек погиб в ходе массовой драки на Дне города Ленска в Якутии

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Празднование Дня города в якутском Ленске омрачилось трагедией. Как передаёт SHOT, 45-летний мужчина скончался в результате массовой потасовки, произошедшей в ночь на воскресенье.

Присутствующие снимали массовую драку на видео. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт разгорелся у ресторана Nord Way. По словам очевидцев, сначала двое мужчин выясняли отношения один на один, однако вскоре к ним присоединилась толпа, и ситуация стремительно вышла из-под контроля. В ходе потасовки один из участников, который был в числе инициаторов ссоры, получил смертельный удар бутылкой в висок. Местные жители утверждают, что личность того, кто нанёс смертельное ранение, до сих пор не установлена.

Все происходящее в Ленске попало на видео, а особа, которая документировала смертельную драку, не прекращала смеяться даже тогда, когда на её глазах убивали человека.

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Ранее массовую драку устроили юные футболисты. Более 40 человек оказались вовлечены в крупную стычку, произошедшую сразу после завершения матча ЮФЛ, в которой играют спортсмены младше 18 лет.

Ольга Сливченко
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