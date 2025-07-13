Ударили бутылкой в висок: Мужчину убили в массовой драке на Дне города Ленска в Якутии

Празднование Дня города в якутском Ленске омрачилось трагедией. Как передаёт SHOT, 45-летний мужчина скончался в результате массовой потасовки, произошедшей в ночь на воскресенье.

Присутствующие снимали массовую драку на видео. Видео © Telegram / SHOT

Конфликт разгорелся у ресторана Nord Way. По словам очевидцев, сначала двое мужчин выясняли отношения один на один, однако вскоре к ним присоединилась толпа, и ситуация стремительно вышла из-под контроля. В ходе потасовки один из участников, который был в числе инициаторов ссоры, получил смертельный удар бутылкой в висок. Местные жители утверждают, что личность того, кто нанёс смертельное ранение, до сих пор не установлена.

Все происходящее в Ленске попало на видео, а особа, которая документировала смертельную драку, не прекращала смеяться даже тогда, когда на её глазах убивали человека.