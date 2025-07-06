Футболисты ЦСКА и «Локомотива» устроили массовую драку после матча

Массовая потасовка с участием более 40 человек началась сразу по окончании футбольного поединка Юношеской лиги (ЮФЛ-1, в которой участвуют игроки до 18 лет) между московскими «Локомотивом» и ЦСКА. В драке участвовали все — и игроки основы, и запасные, и представители тренерского штаба.

Эта встреча 13-го тура состоялась в субботу на «Сапсан-Арене» в Москве, где армейцы одержали победу со счетом 2:1.

В результате побоища, произошедшего сразу после финального свистка, арбитр удалил с площадки следующих игроков: Кирилла Комарова, Михаила Вишнякова и Александра Беспалова из «Локомотива», а также Тамерлана Шанхоева, Мхитара Давидяна, Дмитрия Рамонова, Тимура Хужахметова и Сослана Бетеева из ЦСКА.