Открытый перелом: Звезда «Баварии» получил жуткую травму в матче с «ПСЖ»
Полузащитник «Баварии» Мусиала получил жуткую травму в матче с «ПСЖ»
Футболиста немецкой «Баварии» 22-летнего Джамала Мусиала унесли на носилках с поля во время четвертьфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» в Атланте. Во время игры он получил серьёзную травму ноги.
Спортсмен вышел в стартовом составе впервые за три месяца после долгого восстановления. В конце первого тайма встречи вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прыгнул под Мусиалеи, зажав его ногу. К сожалению, этот манёвр был роковым. При столкновении полузащитник упал и у него неестественным образом вывернулся голеностоп.
Полузащитник «Баварии» Мусиала получил серьезную травму в матче. Видео © Х / Dubois
Мусиала получил, предположительно, открытый перелом, и был вынужден покинуть поле на носилках. Джанлуиджи был настолько расстроен произошедшим, что не смог сдержать слёз, понимая, что именно его действия привели к травме.
В конечном итоге «ПСЖ» одержал победу над «Баварией», счёт — 2:0.
Ранее стало известно, что в Уфе на соревнованиях по армрестлингу 17- летней спортсменке сломали руку. Девушка только недавно начала заниматься данным видом спорта, но её поставили в пару с более взрослой и опытной соперницей.
Обложка © Х / Dubois