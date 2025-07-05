Открытый перелом: Звезда «Баварии» получил жуткую травму в матче с «ПСЖ»

Футболиста немецкой «Баварии» 22-летнего Джамала Мусиала унесли на носилках с поля во время четвертьфинального матча клубного чемпионата мира против французского «Пари Сен-Жермен» в Атланте. Во время игры он получил серьёзную травму ноги.

Спортсмен вышел в стартовом составе впервые за три месяца после долгого восстановления. В конце первого тайма встречи вратарь «ПСЖ» Джанлуиджи Доннарумма прыгнул под Мусиалеи, зажав его ногу. К сожалению, этот манёвр был роковым. При столкновении полузащитник упал и у него неестественным образом вывернулся голеностоп.

Полузащитник «Баварии» Мусиала получил серьезную травму в матче. Видео © Х / Dubois

Мусиала получил, предположительно, открытый перелом, и был вынужден покинуть поле на носилках. Джанлуиджи был настолько расстроен произошедшим, что не смог сдержать слёз, понимая, что именно его действия привели к травме.

В конечном итоге «ПСЖ» одержал победу над «Баварией», счёт — 2:0.