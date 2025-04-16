«Кость собирали по частям»: Самокатчики сбили красноярку и сбежали, оставив её с открытым перелом

В Красноярске двое на электросамокате сбили девушку и скрылись с места происшествия, оставив её лежать на земле с открытым переломом.

Пострадавшая в болничной палате. Фото © VK /Mary Dorofeeva

Пострадавшая в своих соцсетях рассказала, что каталась на роликах на острове Татышев и ощутила сильный удар сзади. Двое человек на электросамокате сбили её и умчались. Девушку с открытым многооскольчатым переломом левого запястья и деформацией руки увезли в БСМП на скорой, которую вызвали неравнодушные прохожие.

«Провели операцию, кость собирали по частям и вставили пластину. Впереди меня ждёт долгое восстановление. Прошу не оставаться равнодушными и распространить... хочу чтобы эта тварь понесла уголовное наказание и заплатила штраф», — написала она.