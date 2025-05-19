Соревнования по армрестлингу закончились для юной спортсменки переломом руки
Mash Batash: В Уфе 17-летней девушке сломали руку на турнире по армрестлингу
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На соревнованиях по армрестлингу в Уфе юной 17- летней спортсменке сломали руку. Девушка совсем недавно начала заниматься этим видом спорта, однако её поставили в пару с более взрослой и опытной соперницей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.
17-летней спортсменке сломали руку на соревнованиях по армрестлингу. Видео © Telegram/ Mash Batash
Несмотря на полученную травму, юной спортсменке удалось занять второе место на соревнованиях.
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