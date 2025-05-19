Соревнования по армрестлингу закончились для юной спортсменки переломом руки

На соревнованиях по армрестлингу в Уфе юной 17- летней спортсменке сломали руку. Девушка совсем недавно начала заниматься этим видом спорта, однако её поставили в пару с более взрослой и опытной соперницей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.