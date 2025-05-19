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19 мая, 10:42

Соревнования по армрестлингу закончились для юной спортсменки переломом руки

Mash Batash: В Уфе 17-летней девушке сломали руку на турнире по армрестлингу

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dnaveh

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dnaveh

На соревнованиях по армрестлингу в Уфе юной 17- летней спортсменке сломали руку. Девушка совсем недавно начала заниматься этим видом спорта, однако её поставили в пару с более взрослой и опытной соперницей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash Batash.

17-летней спортсменке сломали руку на соревнованиях по армрестлингу. Видео © Telegram/ Mash Batash

Несмотря на полученную травму, юной спортсменке удалось занять второе место на соревнованиях.

Ранее Life.ru сообщал, что старшая дочь главного тренера «Зенита» Сергея Самака сломала ногу во время празднования своего 25-летия. Несмотря на это, после кратковременной госпитализации в Покровской больнице и наложения гипса, Майя вернулась к своим друзьям, чтобы продолжить празднование, рассказала она в социальных сетях.

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Полина Никифорова
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