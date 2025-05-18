«Прыгала от счастья и поскользнулась»: Старшая дочь Семака сломала ногу во время празднования 25-летия
Старшая дочь Семака сломала ногу во время празднования 25-летия
Майя Семак. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mayasemak
Празднование 25-летия Майи Семак, дочери главного тренера «Зенита» Сергея Самака, было омрачено неожиданным инцидентом. Девушка сломала ногу прямо во время вечеринки. Несмотря на это, после кратковременной госпитализации в Покровской больнице и наложения гипса, Майя вернулась к своим друзьям, чтобы продолжить празднование, рассказала она в социальных сетях.
Момент с инцидентом. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mayasemak
«Я прыгала от счастья и поскользнулась на куске торта. Друзья, я вас обожаю! Спасибо каждому за самый весёлый и тёплый праздник, который не омрачил даже мой перелом. Всех вас обнимаю!» — написала дочь Семака.
Гипс. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ mayasemak
С размахом отметила свой день рождения Майя в петербургском ресторане. На празднике, организованном престижным свадебным агентством (известным своими проектами с бюджетом от 4 миллионов), присутствовали только самые близкие люди: друзья и супруг. Развлекала гостей звезда эстрады Нюша, а среди приглашённых был замечен футболист «Зенита» Андрей Мостовой, близкий друг семьи.
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