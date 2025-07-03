Арестованный полицией Вашингтона за пьяную драку россиянин стал одноклубником Малкина

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3 июля, 01:36

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Российский защитник Алексеев подписал контракт с «Питтсбург Пингвинз»

Александр Алексеев. Обложка © Х / Pittsburgh Penguins

Александр Алексеев. Обложка © Х / Pittsburgh Penguins

25-летний российский защитник Александр Алексеев стал новичком «Питтсбург Пингвинз», сообщается на официальном сайте клуба. Соглашение с хоккеистом заключено на один сезон с зарплатой 775 тысяч долларов.

Алексеев переходит в «Пингвинз» из «Вашингтон Кэпиталз», где выступал последние два сезона. В составе «Кэпиталз» он провёл 80 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ, набрав 8 очков (1 гол + 7 передач). В этом году он покинул столичный клуб в статусе свободного агента.

Воспитанник петербургского СКА Алексеев также играл в КХЛ за уфимский «Салават Юлаев». Теперь ему предстоит выступать в одном клубе с другим российским хоккеистом – трёхкратным обладателем Кубка Стэнли Евгением Малкиным.

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Весной Алексеев попал в скандал, когда в состоянии алкогольного опьянения был задержан полицией. Он оказался в эпицентре уличной потасовки у одного из местных заведений. В «Вашингтоне» были в курсе ситуации, а позднее не стали продлевать контракт с россиянином.

Ранее «Нью-Йорк Айлендерс» объявил о переходе 24-летнего российского нападающего Максима Шабанова, также подписавшего однолетний контракт. Форвард переходит в НХЛ после впечатляющего сезона в составе челябинского «Трактора».

Артём Гапоненко
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