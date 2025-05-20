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Регион
20 мая, 06:12

Полиция США задержала российского хоккеиста Алексеева

В США за пьяную драку арестован хоккеист «Вашингтон Кэпиталз» Алексеев

Хоккеист Александр Алексеев при задержании. Обложка © Полиция круга Арлингтон

Хоккеист Александр Алексеев при задержании. Обложка © Полиция круга Арлингтон

В ночь на субботу округ Арлингтон стал ареной неожиданного скандала с участием защитника «Вашингтон Кэпиталз» Александра Алексеева, сообщает ARL Now. По данным источника, 25-летний россиянин оказался в эпицентре уличной потасовки у одного из местных заведений. Очевидец вызвал полицию, но ситуация быстро вышла из-под контроля: при задержании стражи порядка применили перцовый баллончик.

В полицейском отчёте указано, что Алексеев, житель Арлингтона, был арестован за появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. Хоккеиста доставили в участок, но вскоре отпустили. Клуб «Кэпиталз» уже отреагировал, заявив, что разбирается в обстоятельствах инцидента и собирает дополнительные сведения о ночной эскападе своего игрока.

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Ранее в Приморском районе Санкт-Петербурга произошла драка между бойцом смешанных единоборств Фаридом Ядуллаевым и пьяными мужчинами. По словам Ядуллаева, он снимал рекламный ролик, а нетрезвые прохожие начали интересоваться, что он делает возле чужого автомобиля.

Оксана Попова
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