Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес лишился бизнеса в России, но не сжёг мосты
SHOT: Налоговая закрыла бизнес футболиста Промеса в РФ за неуплату налогов
Квинси Промес. Фото © ТАСС / Шарифулин Валерий
Российский бизнес бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса был полностью ликвидирован налоговой службой. Но связи с РФ у бомбардира всё же остались. Об этом сообщает SHOT.
Компания спортсмена — ООО «Рестбар» — испытывала финансовые трудности более года. Проблемы начались сразу после задержания Промеса в ОАЭ. Тогда владелец перестал заниматься развитием собственного бизнеса, а также не следил за отчётностью и не платил налоги. В результате разгильдяйского отношения к своему детищу, ФНС сначала заблокировала счета компании, а затем инициировала процесс её ликвидации.
Несмотря на то, что бизнес в России прогорел, Промес косвенно сохраняет связь со страной, так как на данный момент выступает за дубайский клуб Dubai United, принадлежащий российскому миллиардеру Сергею Ломакину — владельцу московского ФК «Родина».
Напомним, что футболиста задержали в Дубае в феврале прошлого года за ДТП. На тот момент «Спартак» находился в ОАЭ на сборах. Промеса обвинили в бегстве с места аварии, но позднее его дело было закрыто. Однако спортсмен остался в дубайском СИЗО, там он ожидал заседания по делу об экстрадиции в Нидерланды. На родине экс-игроку «Спартака» светил тюремный срок, ведь его признали виновным в нападении с ножом на двоюродного брата, а также в контрабанде внушительного количества кокаина. В итоге бомбардира отпустили из-под стражи. Летом 2024 года «Спартак» объявил, что Промес покинул клуб.