Экс-футболист «Спартака» Квинси Промес лишился бизнеса в России, но не сжёг мосты

Российский бизнес бывшего футболиста «Спартака» Квинси Промеса был полностью ликвидирован налоговой службой. Но связи с РФ у бомбардира всё же остались. Об этом сообщает SHOT.

Компания спортсмена — ООО «Рестбар» — испытывала финансовые трудности более года. Проблемы начались сразу после задержания Промеса в ОАЭ. Тогда владелец перестал заниматься развитием собственного бизнеса, а также не следил за отчётностью и не платил налоги. В результате разгильдяйского отношения к своему детищу, ФНС сначала заблокировала счета компании, а затем инициировала процесс её ликвидации.