В «Вашингтоне» отреагировали на задержание за драку российского хоккеиста Алексеева

Напомним, ранее сообщалось, что в США за пьяную драку был задержан российский одноклубник и тёзка Александра Овечкина Алексеев. 25-летнего спортсмена доставили в участок, но вскоре отпустили. Уроженец Петербурга выступает за клуб из столицы США с 2021 года. В России он играл за «Салават Юлаев» и молодёжную команду «СКА — Серебряные львы». В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Алексеева 80 игр, в которых он набрал 8 очков (1+7).