В «Вашингтоне» отреагировали на задержание за драку российского хоккеиста Алексеева
Журналистка Папсон: «Вашингтон» заявил, что осведомлён о ситуации с Алексеевым
Александр Алексеев (номер 27). Фото © ТАСС / AP
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» отреагировал на задержание российского защитника Александра Алексеева после драки. Там заявили, что в курсе инцидента.
Хоккеист Александр Алексеев при задержании. Обложка © Полиция круга Арлингтон
«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — цитирует заявление представителя «столичных» журналистка Эллисон Папсон в соцсети X.
Напомним, ранее сообщалось, что в США за пьяную драку был задержан российский одноклубник и тёзка Александра Овечкина Алексеев. 25-летнего спортсмена доставили в участок, но вскоре отпустили. Уроженец Петербурга выступает за клуб из столицы США с 2021 года. В России он играл за «Салават Юлаев» и молодёжную команду «СКА — Серебряные львы». В регулярных чемпионатах НХЛ на счету Алексеева 80 игр, в которых он набрал 8 очков (1+7).