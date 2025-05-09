Экс-хоккеиста СКА расстреляли из сигнального пистолета в Петербурге из-за долгов

Бывший хоккеист клуба СКА Василий Малышев стал жертвой нападения в районе Торжковской улицы в Петербурге. Неизвестные произвели в него выстрел из сигнального пистолета. По словам пострадавшего, инцидент произошёл во время встречи с должником, который привёл с собой группу поддержки.

Экс-игрока СКА расстреляли из сигнального пистолета в Петербурге. Видео © Telegram / Mash на Мойке

Потасовка развернулась у компьютерного клуба «Колизеум»: сначала предполагаемый заёмщик сам вызвал Малышева для возврата денег, но на месте ситуация резко изменилась, сообщает Mash на Мойке. Конфликт перешёл на улицу, где один из сопровождающих должника, возмутившись поведением спортсмена, заявил: «Он тебе ничего не должен», после чего началась драка.

Экс-игрока СКА расстреляли из сигнального пистолета в Петербурге. Фото © Telegram / Mash на Мойке

В ходе драки один из нападавших выстрелил Малышеву в голову с близкого расстояния, а затем группа продолжила избивать его, а после скрылась. Пострадавшего доставили в НИИ им. Джанелидзе с диагнозами: закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, ушибленная рана в теменно-височной области и термический ожог плеча. Врачи прогнозируют, что рана от выстрела заживёт без осложнений.

Правоохранительные органы устанавливают личности нападавших и решают вопрос о возбуждении уголовного дела.