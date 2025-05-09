Российский самбист сломал сотруднице ресторана лицо за просьбу оплатить счёт

В Калининграде разгорелся скандал вокруг российского самбиста Алексея Гончарова, которого обвиняют в нападении на сотрудницу ночного клуба. Согласно словам очевидцев, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплачивать счёт и ударил сотрудницу, которая пыталась его остановить. Об этом сообщает SHOT.

Самбист Гончаров сломал сотруднице ресторана лицо за просьбу оплатить счёт. Видео © SHOT

26-летняя Мария, работающая администратором в клубе «Эйфория», сообщила, что в ночь на 8 мая Гончаров с компанией отдыхал в заведении. Когда группа попыталась уйти без оплаты, девушка преградила им путь у лифта, после чего получила сильный удар в лицо от бронзового призёра национального чемпионата по боевому самбо.

В результате инцидента у пострадавшей диагностированы два перелома. В настоящее время она готовит документы для привлечения спортсмена к ответственности. Свидетели отмечают, что единственный охранник, присутствовавший на месте происшествия, не предпринял никаких действий для предотвращения конфликта.