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9 мая, 16:40

Российский самбист сломал сотруднице ресторана лицо за просьбу оплатить счёт

Российский самбист Алексей Гончаров избил девушку в ночном клубе в Калининграде

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gogagoga200kg

Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ gogagoga200kg

В Калининграде разгорелся скандал вокруг российского самбиста Алексея Гончарова, которого обвиняют в нападении на сотрудницу ночного клуба. Согласно словам очевидцев, спортсмен, находясь в состоянии алкогольного опьянения, отказался оплачивать счёт и ударил сотрудницу, которая пыталась его остановить. Об этом сообщает SHOT.

Самбист Гончаров сломал сотруднице ресторана лицо за просьбу оплатить счёт. Видео © SHOT

26-летняя Мария, работающая администратором в клубе «Эйфория», сообщила, что в ночь на 8 мая Гончаров с компанией отдыхал в заведении. Когда группа попыталась уйти без оплаты, девушка преградила им путь у лифта, после чего получила сильный удар в лицо от бронзового призёра национального чемпионата по боевому самбо.

  • Последствия удара Гончарова. Фото © SHOT
    Последствия удара Гончарова. Фото © SHOT

Последствия удара Гончарова. Фото © SHOT

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В результате инцидента у пострадавшей диагностированы два перелома. В настоящее время она готовит документы для привлечения спортсмена к ответственности. Свидетели отмечают, что единственный охранник, присутствовавший на месте происшествия, не предпринял никаких действий для предотвращения конфликта.

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Александра Мышляева
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