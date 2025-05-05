Турнир по MMA в ТЦ в Сургуте закончился массовым побоищем и избиением судьи

В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) спортсмены и зрители устроили массовую драку на турнире по смешанным единоборствам (MMA), который организаторы решили провести прямо в торговом центре «Вершина Югры». Сейчас полиция выясняет, насколько хорошо обеспечивалась безопасность на соревнованиях и что привело к потасовке. Об инциденте пишет SHOT.

Драка в ТЦ на соревнованиях. Видео © Telegram / SHOT

Турнир по смешанным единоборствам проводили в ТЦ, что привлекло много зрителей, среди которых были и дети. Бойцы настолько не совладали со своими эмоциями, что превратили бой на ринге в обычную драку, избив даже рефери. После этого к побоищу подключились их друзья и начался настоящий хаос. Ведущий мероприятия пытался призвать участников к спокойствию, но на его слова никакой реакции не было.