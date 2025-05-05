Турнир по MMA в ТЦ в Сургуте закончился массовым побоищем и избиением судьи
Массовая драка произошла на турнире по ММА в Сургуте, полиция ведёт проверку
В Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО) спортсмены и зрители устроили массовую драку на турнире по смешанным единоборствам (MMA), который организаторы решили провести прямо в торговом центре «Вершина Югры». Сейчас полиция выясняет, насколько хорошо обеспечивалась безопасность на соревнованиях и что привело к потасовке. Об инциденте пишет SHOT.
Драка в ТЦ на соревнованиях. Видео © Telegram / SHOT
Турнир по смешанным единоборствам проводили в ТЦ, что привлекло много зрителей, среди которых были и дети. Бойцы настолько не совладали со своими эмоциями, что превратили бой на ринге в обычную драку, избив даже рефери. После этого к побоищу подключились их друзья и начался настоящий хаос. Ведущий мероприятия пытался призвать участников к спокойствию, но на его слова никакой реакции не было.
Ранее в Башкирии подросток забил девятиклассника до смерти за попытку остановить драку. По словам отца 15-летнего мальчика, его сын отправился на ночёвку к другу, но попал в компанию старшеклассников. Когда вспыхнула ссора, подросток разнял драку, но это стоило ему жизни: разозлённый 17-летний парень набросился на школьника, нанеся тяжёлые травмы.
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