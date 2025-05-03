Слэм на концерте ICEGERGERT в Уфе едва не обернулся стрельбой

На концерте рэпера ICEGERGERT в Уфе произошёл инцидент с применением оружия. По информации SHOT, во время выступления между несколькими зрителями возник конфликт после случайного столкновения в слэме. Ситуация быстро переросла в массовую потасовку, в ходе которой один из участников достал пистолет и демонстративно поднял его вверх, но стрелять не стал.

Несмотря на эскалацию конфликта, артист продолжил выступление, а после окончания концерта все участники инцидента разошлись. Правоохранители проводят проверку, личность мужчины с пистолетом выясняется.