Слэм на концерте ICEGERGERT в Уфе едва не обернулся стрельбой
Массовая драка произошла на концерте рэпера ICEGERGERT в Уфе
На концерте рэпера ICEGERGERT в Уфе произошёл инцидент с применением оружия. По информации SHOT, во время выступления между несколькими зрителями возник конфликт после случайного столкновения в слэме. Ситуация быстро переросла в массовую потасовку, в ходе которой один из участников достал пистолет и демонстративно поднял его вверх, но стрелять не стал.
Несмотря на эскалацию конфликта, артист продолжил выступление, а после окончания концерта все участники инцидента разошлись. Правоохранители проводят проверку, личность мужчины с пистолетом выясняется.
Ранее Life.ru рассказывал о другой ситуации с угрозой применения огнестрельного оружия: в Петербурге к сотруднице одного из ТЦ подошёл незнакомый мужчина и позвал пить пиво. Девушка отказалась от заманчивого предложения, но настойчивый кавалер не принял отказа, вытащил пистолет и приставил его ко лбу запавшей в сердце барышни. Потом он сказал, что пошутил, убрал оружие и был таков.
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