Моргенштерн* толкнул философскую речь о жизни на первом концерте после рехаба
Моргенштерн* дал первый концерт после рехаба и призвал не повторять своих ошибок
Российский рэпер Моргенштерн* дал первый концерт после прохождения трёхмесячного курса реабилитации. Артист выступил перед фанатами в Торонто. Популярные хиты он разбавил философскими размышлениями на тему жизни.
Моргенштерн* призвал аудиторию задуматься о своих истинных желаниях, а не гнаться за навязанными идеалами успеха. Он выразил надежду, что его опыт станет для фанатов стимулом к самоанализу. Артист отметил, что посвятил свою жизнь погоне за материальными благами и славой, но в итоге оказался в одиночестве и депрессии. Он призвал поклонников не повторять своих ошибок и искать истинное счастье.
«Если хотя бы до одного человека сегодня мои слова дойдут, это уже для меня будет успех. Потому что я тот самый тип, который, возможно, является примером для некоторых из вас, как надо жить, делать деньги... Пусть я лучше буду примером, к чему это приводит. Окей?» — произнёс рэпер.
Концерт Моргенштерна* в Торонто. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realmont_montreal
Напомним, что Моргенштерна* внесли в реестр иноагентов 6 мая 2022 года. Обязанности иноагента он не соблюдает, за что регулярно получает штрафы. В начале 2025 года Следственный комитет предъявил ему обвинение. После этого рэпера объявили в розыск, а суд наложил арест на его имущество. В середине января рэпер объявил, что прибыл в реабилитационный центр. После артист решил начать жизнь с чистого листа и опубликовал видео, на котором ему сводят татуировки с лица.
* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.
Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realmont_montreal