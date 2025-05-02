Моргенштерн* толкнул философскую речь о жизни на первом концерте после рехаба

Российский рэпер Моргенштерн* дал первый концерт после прохождения трёхмесячного курса реабилитации. Артист выступил перед фанатами в Торонто. Популярные хиты он разбавил философскими размышлениями на тему жизни.

Моргенштерн* призвал аудиторию задуматься о своих истинных желаниях, а не гнаться за навязанными идеалами успеха. Он выразил надежду, что его опыт станет для фанатов стимулом к самоанализу. Артист отметил, что посвятил свою жизнь погоне за материальными благами и славой, но в итоге оказался в одиночестве и депрессии. Он призвал поклонников не повторять своих ошибок и искать истинное счастье.

«Если хотя бы до одного человека сегодня мои слова дойдут, это уже для меня будет успех. Потому что я тот самый тип, который, возможно, является примером для некоторых из вас, как надо жить, делать деньги... Пусть я лучше буду примером, к чему это приводит. Окей?» — произнёс рэпер.

Концерт Моргенштерна* в Торонто. Видео © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / realmont_montreal