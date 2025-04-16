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16 апреля, 10:12

Россиянке приставили пистолет ко лбу за отказ от романтика с пивом

78.ru: Петербуржец приставил пистолет ко лбу сотрудницы ТЦ за отказ от свидания

Мужчина с пистолетом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorapop Udomsri

Мужчина с пистолетом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorapop Udomsri

В Санкт-Петербурге ко лбу сотрудницы торгового центра приставили пистолет за отказ пойти на свидание. ЧП произошло у ТЦ ‭«Лондон Молл‭» на улице Коллонтай в Невском районе Северной столицы.

По данным 78.ru, неизвестный мужчина подошёл к сотруднице одного из ресторанов быстрого питания и пригласил её на свидание, однако получил отказ. После этого неадекват достал пистолет и приставил его ко лбу девушки, отказавшейся пить с ним пиво.

Однако вскоре мужчина заявил, мол, это была шутка, убрал оружие и скрылся с места ЧП. Девушка юмор, естественно, не оценила и обратилась в полицию. Правоохранительные органы составили ориентировку на странного «кавалера».

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Ранее вооружённый мужчина ворвался в палатку в Петербурге и потребовал бесплатную шаверму. Голодный посетитель при этом угрожал пистолетом сотруднику павильона быстрого питания.

Борис Эльфанд
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