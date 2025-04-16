Россиянке приставили пистолет ко лбу за отказ от романтика с пивом
78.ru: Петербуржец приставил пистолет ко лбу сотрудницы ТЦ за отказ от свидания
Мужчина с пистолетом. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Sorapop Udomsri
В Санкт-Петербурге ко лбу сотрудницы торгового центра приставили пистолет за отказ пойти на свидание. ЧП произошло у ТЦ «Лондон Молл» на улице Коллонтай в Невском районе Северной столицы.
По данным 78.ru, неизвестный мужчина подошёл к сотруднице одного из ресторанов быстрого питания и пригласил её на свидание, однако получил отказ. После этого неадекват достал пистолет и приставил его ко лбу девушки, отказавшейся пить с ним пиво.
Однако вскоре мужчина заявил, мол, это была шутка, убрал оружие и скрылся с места ЧП. Девушка юмор, естественно, не оценила и обратилась в полицию. Правоохранительные органы составили ориентировку на странного «кавалера».
Ранее вооружённый мужчина ворвался в палатку в Петербурге и потребовал бесплатную шаверму. Голодный посетитель при этом угрожал пистолетом сотруднику павильона быстрого питания.