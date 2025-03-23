За машину и двор стреляю в упор: В Шушарах задержали безработного вора обуви с Lexus и пистолетом
В Шушарах задержали водителя Lexus, выстрелившего в парня из-за замечания
22 марта в посёлке Шушары (Пушкинский район Санкт-Петербурга) произошёл инцидент, в ходе которого 30-летний водитель автомобиля «Лексус» выстрелил из травматического пистолета в 19-летнего пешехода. О происшествии сообщила пресс-служба полиции Северной столицы.
Стрельба в Шушарах из-за припаркованной машины. Видео © Telegram / Петербургская полиция
«Возле дома 8 корпус 1 по Старорусскому проспекту в посёлке Шушары <...> неизвестный из автомобиля «Лексус» выстрелил из травматического пистолета в 19-летнего местного жителя, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в публикации.
По предварительным данным, конфликт возник из-за замечания по поводу парковки. В результате стрельбы молодой человек получил непроникающее ранение грудной клетки и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.
Полиция оперативно установила личность стрелявшего. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу обуви мужчина, проживающий по соседству с пострадавшим. В ночь на 23 марта подозреваемый был задержан в своей квартире. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Автомобиль задержанного изъят и помещён на спецстоянку.
Подозреваемый помещен в спецприёмник, расследование инцидента продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить, откуда у безработного обувного вора взялся Lexus.
Чужой опыт подсказывает — прежде чем делать незнакомому человеку замечание, стоит спросить, не вооружён ли он? Ранее Life.ru рассказывал о другой ситуации в Петербурге, где 56-летний пенсионер, выгуливавший собаку, брызнул в лицо газовым баллончиком прохожему, который обратился к нему с неодобрительным посылом. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь из-за ожога глаз, он обратился в полицию, и аэрозольного стрелка задержали по горячим следам.
Life.ru