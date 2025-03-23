За машину и двор стреляю в упор: В Шушарах задержали безработного вора обуви с Lexus и пистолетом

22 марта в посёлке Шушары (Пушкинский район Санкт-Петербурга) произошёл инцидент, в ходе которого 30-летний водитель автомобиля «Лексус» выстрелил из травматического пистолета в 19-летнего пешехода. О происшествии сообщила пресс-служба полиции Северной столицы.

Стрельба в Шушарах из-за припаркованной машины. Видео © Telegram / Петербургская полиция

«Возле дома 8 корпус 1 по Старорусскому проспекту в посёлке Шушары <...> неизвестный из автомобиля «Лексус» выстрелил из травматического пистолета в 19-летнего местного жителя, после чего с места происшествия скрылся», — говорится в публикации.

По предварительным данным, конфликт возник из-за замечания по поводу парковки. В результате стрельбы молодой человек получил непроникающее ранение грудной клетки и был доставлен в больницу, где ему оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Полиция оперативно установила личность стрелявшего. Им оказался неработающий ранее судимый за кражу обуви мужчина, проживающий по соседству с пострадавшим. В ночь на 23 марта подозреваемый был задержан в своей квартире. В отношении него составлен протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), а также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Автомобиль задержанного изъят и помещён на спецстоянку.

Подозреваемый помещен в спецприёмник, расследование инцидента продолжается. Правоохранителям предстоит выяснить, откуда у безработного обувного вора взялся Lexus.