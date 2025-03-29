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Регион
29 марта, 12:04

Вооружённый мужчина ворвался в палатку в Петербурге и требовал бесплатную шаурму

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Andrey Mihaylov

Вечером 28 марта в Петергофе в ресторан быстрого питания на Чебышёвской улице ворвался вооружённый мужчина и потребовал бесплатно его обслужить. Об инциденте сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В 22:23 в полицию поступило сообщение, что неизвестный мужчина угрожает пистолетом сотруднику павильона быстрого питания. Прибывшие на место полицейские задержали 38-летнего местного жителя, подозреваемого в хулиганстве. По предварительным данным, в руках у злоумышленника была пневматика, а сам хулиган хотел получить бесплатную шаурму.

Задержанного доставили в отдел полиции и привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Пневматический пистолет изъят. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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Ранее стало известно, что в Зеленограде правоохранители задержали мужчину, который попытался убить мать своей бывшей возлюбленной. Местный житель был настроен крайне решительно: он спустил курок, но подвёл автомат, который дал осечку.

Ольга Сливченко
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