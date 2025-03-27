Скрывался больше пяти лет: В Петербурге задержали сына известного спортивного комментатора
В Петербурге арестован сын спортивного комментатора Озерова по делу о взятках
В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 55-летнего Николая Озерова из Москвы. Он является сыном известного советского спортивного комментатора Николая Озерова, сообщает 78.ru.
С мая 2018 года Озеров-младший, бывший глава городского поселения Загорянский Московской области, скрывался от правосудия. Он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Вчера, 26 марта, сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали его в Адмиралтейском районе Северной столицы.
По данным издания, Озерова уже поместили под стражу. Позднее его этапируют в СИЗО №1.
Ранее сообщалось, что бывшего главу подмосковного Серпухова Сергея Никитенко обвинили в получении взяток в особо крупных размерах. На время следствия его арестовали до 24 мая 2025 года.
Life.ru