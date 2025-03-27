Скрывался больше пяти лет: В Петербурге задержали сына известного спортивного комментатора

В Санкт-Петербурге правоохранительные органы задержали 55-летнего Николая Озерова из Москвы. Он является сыном известного советского спортивного комментатора Николая Озерова, сообщает 78.ru.

С мая 2018 года Озеров-младший, бывший глава городского поселения Загорянский Московской области, скрывался от правосудия. Он был объявлен в федеральный розыск по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Вчера, 26 марта, сотрудники уголовного розыска обнаружили и задержали его в Адмиралтейском районе Северной столицы.

По данным издания, Озерова уже поместили под стражу. Позднее его этапируют в СИЗО №1.