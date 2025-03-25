Экс-главу Серпухова обвинили в получении взяток почти на 10 млн рублей
Экс-глава Серпухова Никитенко задержан за получение взяток почти на 10 млн рублей
Сергей Никитенко. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nikitenkosn
Бывшего главу подмосковного Серпухова Сергея Никитенко обвинили в получении взяток в особо крупных размерах. Его уже задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.
Уголовное дело было открыто по обвинению в получении взяток в значительных и особо крупных размерах. Установлено, что с января по декабрь 2024 года Никитенко получил от двух бизнесменов суммы в 500 тысяч рублей и 9,389 миллиона рублей за оказание покровительства организациям, которые имели муниципальные контракты.
Ранее сообщалось, что ущерб по делу экс-замминистра обороны Тимура Иванова превысил 4,1 млрд рублей. Однако подсудимый не признал свою вину в растрате средств, связанных с покупкой паромов и выводом 3,9 миллиарда рублей из банка. Напомним, что Иванова задержали 24 апреля 2024 года. Все его активы, включая недвижимость и банковские счета, были арестованы.