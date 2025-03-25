Экс-главу Серпухова обвинили в получении взяток почти на 10 млн рублей

Бывшего главу подмосковного Серпухова Сергея Никитенко обвинили в получении взяток в особо крупных размерах. Его уже задержали, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя ГСУ СК РФ по Московской области Ольгу Врадий.

Уголовное дело было открыто по обвинению в получении взяток в значительных и особо крупных размерах. Установлено, что с января по декабрь 2024 года Никитенко получил от двух бизнесменов суммы в 500 тысяч рублей и 9,389 миллиона рублей за оказание покровительства организациям, которые имели муниципальные контракты.