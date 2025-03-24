Мосгорсуд начал рассмотрение первого дела против Тимура Иванова

В Московском городском суде началось слушание по первому уголовному делу против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.

Суд начал рассматривать первое дело против Тимура Иванова. Видео © Life.ru

Речь идёт о деле в отношении Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова, который обвиняются в растрате и выводе свыше четырёх миллионов рублей из банка «Интеркоммерц». Планируется, что сначала выступят представители Генпрокуратуры, затем обвиняемые и их адвокаты, после чего суд установит порядок рассмотрения дела.

Предполагается, что заседания будут проходить на ежедневной основе, кроме пятницы. Судьёй назначен Сергей Подопригоров, который приговорил журналиста-иноагента Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы, а также арестовал аудитора Сергея Магнитского, за что США наложили на него санкции.

По версии следствия, Иванов причастен к растрате свыше 205 миллионов рублей. Дело связано с покупкой трёх паромов для Керченской переправы и выводом более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». По этому делу также проходили экс-председатель правления финансовой организации Александр Бугаевский, топ-менеджеры банка и гражданин Израиля и ФРГ Феликс Нойберг. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.