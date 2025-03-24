Мосгорсуд начал рассмотрение первого дела против Тимура Иванова
В Московском городском суде началось слушание по первому уголовному делу против бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает корреспондент Life.ru.
Суд начал рассматривать первое дело против Тимура Иванова. Видео © Life.ru
Речь идёт о деле в отношении Иванова и его экс-подчинённого Антона Филатова, который обвиняются в растрате и выводе свыше четырёх миллионов рублей из банка «Интеркоммерц». Планируется, что сначала выступят представители Генпрокуратуры, затем обвиняемые и их адвокаты, после чего суд установит порядок рассмотрения дела.
Предполагается, что заседания будут проходить на ежедневной основе, кроме пятницы. Судьёй назначен Сергей Подопригоров, который приговорил журналиста-иноагента Владимира Кара-Мурзу* к 25 годам лишения свободы, а также арестовал аудитора Сергея Магнитского, за что США наложили на него санкции.
По версии следствия, Иванов причастен к растрате свыше 205 миллионов рублей. Дело связано с покупкой трёх паромов для Керченской переправы и выводом более 3,9 миллиарда рублей из банка «Интеркоммерц». По этому делу также проходили экс-председатель правления финансовой организации Александр Бугаевский, топ-менеджеры банка и гражданин Израиля и ФРГ Феликс Нойберг. Они объявлены в международный розыск и заочно арестованы.
Дело Тимура Иванова о растрате более 205 млн рублей связано с покупкой трех паромов для Керченской переправы и выводом свыше 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц». По нему, кроме бывшего замминистра Минобороны и Филатова, проходили бывший председатель правления кредитной организации Александр Бугаевский, а также топ-менеджеры банка «Интеркоммерц» и гражданин Германии и Израиля Феликс Нойберг, которых объявили в международный розыск, заочно арестовали и выделили материалы в их отношении в отдельное производство.
Против Тимура Иванова возбуждено ещё одного уголовное дело — о взятке. Например, чиновника задержали 24 апреля прошлого года. В ноябре обвинения против Иванова ужесточили, а перед Новым годом суд продлил его арест до 23 марта. Дело Иванова в Мосгорсуде рассматривается в закрытом режиме.
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