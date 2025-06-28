Пятеро россиян были выбраны во втором раунде драфта НХЛ 2025 года

Пять российских хоккеистов были выбраны во втором раунде драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2025 года.

Так, «Монреаль Канадиенс» под общим 34-м номером выбрал нападающего Александра Жаровского, «Каролина Харрикейнз» под 41-м номером забрала вратаря Семёна Фролова, а под 62-м выбрала форварда Ивана Рябкина. Кроме того, под 42-м номером в «Нью-Йорк Айлендерс» отправился нападающий Даниил Прохоров, а под 47-м в «Ванкувер Кэнакс» голкипер Алексей Медведев.

Напомним, в первом раунде был выбран единственный россиянин — вратарь Пётр Андреянов под общим 20-м номером отправился в «Коламбус Блю Джекетс». Трое российских голкипера в топ-50 драфта были выбраны впервые в истории. В прошлый раз три вратаря из одной страны вошли в топ-50 в 2004 году — выбрали трёх игроков из Канады.