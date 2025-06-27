Россияне Егор Дёмин и Владислав Голдин стали игроками клубов НБА

В Национальной баскетбольной ассоциации завершились два раунда драфт-лотереи, по итогам которых двое российских игроков обрели новые команды. Напомним, прошлой ночью «Бруклин Нетс» выбрал под общим восьмым номером Егора Дёмина — это самый высокий пик среди россиян в истории.

Во втором раунде драфта команды НБА россиян не выбрали, однако сразу по его окончанию авторитетный инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что центровой Владислав Голдин подписал контракт с «Майами Хит». Двустороннее соглашение позволит россиянину участвовать в 50 из 82 игр регулярного сезона, остальное время он будет выступать в G-лиге. В случае успеха контракт будет заменён на полноценный.