Иран и Израиль
Магнитные бури
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 июня, 05:06

Россияне Егор Дёмин и Владислав Голдин стали игроками клубов НБА

Егор Дёмин (слева) и Владислав Голдин (справа). Обложка © X / Brooklyn Nets / Michigan Men&#x27;s Basketball

Егор Дёмин (слева) и Владислав Голдин (справа). Обложка © X / Brooklyn Nets / Michigan Men's Basketball

В Национальной баскетбольной ассоциации завершились два раунда драфт-лотереи, по итогам которых двое российских игроков обрели новые команды. Напомним, прошлой ночью «Бруклин Нетс» выбрал под общим восьмым номером Егора Дёмина — это самый высокий пик среди россиян в истории.

Во втором раунде драфта команды НБА россиян не выбрали, однако сразу по его окончанию авторитетный инсайдер ESPN Шамс Чарания сообщил, что центровой Владислав Голдин подписал контракт с «Майами Хит». Двустороннее соглашение позволит россиянину участвовать в 50 из 82 игр регулярного сезона, остальное время он будет выступать в G-лиге. В случае успеха контракт будет заменён на полноценный.

Вратарь Даниил Тарасов стал партнёром Бобровского во «Флориде» в ходе обмена
Вратарь Даниил Тарасов стал партнёром Бобровского во «Флориде» в ходе обмена

Напомним, чемпионом минувшего сезона НБА стала «Оклахома-Сити Тандер». В решающей серии команда в семи матчах обыграла «Индиану Пэйсерс».

Артур Лапсаков
  • Новости
  • баскетбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar