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Регион
26 июня, 23:08

Вратарь Даниил Тарасов стал партнёром Бобровского во «Флориде» в ходе обмена

Даниил Тарасов. Обложка © X / Columbus Blue Jackets

Даниил Тарасов. Обложка © X / Columbus Blue Jackets

Российский голкипер Даниил Тарасов обменян из «Коламбуса» во «Флориду». Об этом сообщила пресс-служба «Пантерз». Взамен «Блю Джекетс» получили выбор в пятом раунде драфта 2025 года.

Тарасов присоединится к ростеру «Флориды», став вторым российским вратарём в клубе после Сергея Бобровского. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист сыграл в 20 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал восемь побед и один раз сыграл на ноль.

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Напомним, «Флорида» по итогам завершившегося сезона стала чемпионом НХЛ, защитив победу в Кубке Стэнли годом ранее. Сергей Бобровский отыграл во всех матчах плей-офф и был одним из лучших игроков «пантер».

Артур Лапсаков
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