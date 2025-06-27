Вратарь Даниил Тарасов стал партнёром Бобровского во «Флориде» в ходе обмена

Российский голкипер Даниил Тарасов обменян из «Коламбуса» во «Флориду». Об этом сообщила пресс-служба «Пантерз». Взамен «Блю Джекетс» получили выбор в пятом раунде драфта 2025 года.

Тарасов присоединится к ростеру «Флориды», став вторым российским вратарём в клубе после Сергея Бобровского. В прошлом сезоне 26-летний хоккеист сыграл в 20 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в которых одержал восемь побед и один раз сыграл на ноль.