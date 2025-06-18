Бобровский и Куликов стали двукратными обладателями Кубка Стэнли

«Флорида Пантерз» обыграла «Эдмонтон Ойлерз» в шестом матче финала плей-офф Национальной хоккейной лиги и во второй год подряд стала обладателем Кубка Стэнли. Встреча прошла в Санрайзе и завершилась со счётом 5:1.

Четыре шайбы забросил Сэм Райнхарт (5-я минута, 38-я, 54-я, пустые ворота, 55-я, пустые ворота), ещё один гол на счету Мэтью Ткачука (20-я). Единственную шайбу гостей оформил россиянин Василий Подколзин. Вратарь «Пантерз» Сергей Бобровский отразил 28 из 29 бросков. Лучшим игроком плей-офф был признан форвард Сэм Беннет, на счету которого 15 голов и семь результативных передач.

«Флорида» играла в финале Кубка Стэнли третий год подряд и второй сезон кряду забрала главную награду НХЛ. Напомним, в прошлом сезоне их соперником также был «Эдмонтон», но тогда для победы понадобилось все семь матчей. Таким образом Бобровский и защитник Дмитрий Куликов стали двукратными обладателями кубка. Стоит отметить, что это десятый сезон подряд, когда российские игроки завоёвывают Кубок Стэнли.