Ставший лучшим бомбардиром Кучеров вновь не удостоен приза самому ценному игроку
Кучеров второй год подряд не выиграл приз самому ценному игроку сезона НХЛ
Никита Кучеров. Обложка © X / Tampa Bay Lightning
Российский хоккеист Никита Кучеров, выступающий за «Тампа-Бэй Лайтнинг», вновь остался без престижного индивидуального приза НХЛ — «Харт трофи», который ежегодно вручается самому ценному игроку регулярного чемпионата.
Невзирая на то, что Кучеров завершил сезон лучшим бомбардиром лиги, набрав в 78 матчах 121 очко (37 шайб и 84 передачи), награда досталась вратарю «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку. Приз вручается по итогам голосования представителей Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA) в городах, где расположены клубы НХЛ. Это уже второй случай подряд, когда Кучеров остаётся без трофея, несмотря на то, что и в прошлом сезоне он возглавил таблицу бомбардиров и занял второе место в голосовании.
Вторым в рейтинге стал нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Леон Драйзайтль, ещё один россиянин, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин занял восьмое место.
Ранее Никита Кучеров получил трофей «Тед Линдсей Эворд» — награду, вручаемую лучшему игроку сезона по версии самих хоккеистов. Это уже второй подобный приз в карьере 30-летнего форварда: впервые он был удостоен этой награды в 2019 году.