Ставший лучшим бомбардиром Кучеров вновь не удостоен приза самому ценному игроку

Невзирая на то, что Кучеров завершил сезон лучшим бомбардиром лиги, набрав в 78 матчах 121 очко (37 шайб и 84 передачи), награда досталась вратарю «Виннипег Джетс» Коннору Хеллебайку. Приз вручается по итогам голосования представителей Ассоциации хоккейных журналистов (PHWA) в городах, где расположены клубы НХЛ. Это уже второй случай подряд, когда Кучеров остаётся без трофея, несмотря на то, что и в прошлом сезоне он возглавил таблицу бомбардиров и занял второе место в голосовании.