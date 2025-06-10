13 июля на «ЦСКА Арене» состоится грандиозный хоккейный матч между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ. Организаторы представили предварительные составы команд, которые включают, в том числе Александра Овечкина и Кирилла Капризова.

К слову, сегодня стало известно, что Александр Овечкин появился в украинской базе «Миротворец». Хоккеиста внесли туда по обвинению в участии в международных соревнованиях якобы «для отбеливания репутации России» и «оправдания действий РФ на Украине» в глазах иностранной аудитории. В Кремле этот вопрос прокомментировали философски — спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что сейчас проще перечислить известных россиян, чьи имена ещё не опубликованы на этом сайте.