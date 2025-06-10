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10 июня, 10:41

Стали известны составы команд российских игроков КХЛ и НХЛ, которые сыграют 13 июля

Во встрече российских игроков КХЛ и НХЛ 13 июля сыграют Овечкин и Капризов

Обложка © ТАСС / АР / Adam Hunger

Обложка © ТАСС / АР / Adam Hunger

13 июля на «ЦСКА Арене» состоится грандиозный хоккейный матч между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ. Организаторы представили предварительные составы команд, которые включают, в том числе Александра Овечкина и Кирилла Капризова.

Сборная российских звёзд НХЛ

Вратари:

  • Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
  • Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);
  • Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).

Защитники:

  • Михаил Сергачёв («Юта Дэйвилз»);
  • Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз»);
  • Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»);
  • Илья Любушкин («Даллас Старз»);
  • Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»);
  • Артём Зуб («Оттава Сенаторз»);
  • Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»);
  • Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»).

Нападающие:

  • Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
  • Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);
  • Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
  • Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»);
  • Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»);
  • Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»);
  • Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»);
  • Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»);
  • Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»);
  • Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).

Команда КХЛ:

Вратарь:

  • Максим Дорожко («Витязь»).

Полевые игроки:

  • Александр Радулов («Локомотив»);
  • Владимир Ткачёв («Авангард»);
  • Дамир Шарипзянов («Авангард»);
  • Семён Чистяков («Авангард»);
  • Николай Голдобин («Спартак»);
  • Павел Порядин («Спартак»);
  • Никита Нестеров (ЦСКА);
  • Виталий Кравцов («Трактор»);
  • Артём Галимов («Ак Барс»);
  • Никита Лямкин («Ак Барс»);
  • Дмитрий Яшкин («Ак Барс»);
  • Богдан Конюшков («Торпедо»);
  • Егор Яковлев («Металлург» Магнитогорск);
  • Вадим Шипачёв («Динамо» Минск);
  • Александр Волков («Динамо» Минск).
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К слову, сегодня стало известно, что Александр Овечкин появился в украинской базе «Миротворец». Хоккеиста внесли туда по обвинению в участии в международных соревнованиях якобы «для отбеливания репутации России» и «оправдания действий РФ на Украине» в глазах иностранной аудитории. В Кремле этот вопрос прокомментировали философски — спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что сейчас проще перечислить известных россиян, чьи имена ещё не опубликованы на этом сайте.

Юрий Лысенко
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