Стали известны составы команд российских игроков КХЛ и НХЛ, которые сыграют 13 июля
Во встрече российских игроков КХЛ и НХЛ 13 июля сыграют Овечкин и Капризов
Обложка © ТАСС / АР / Adam Hunger
13 июля на «ЦСКА Арене» состоится грандиозный хоккейный матч между сборными российских звёзд НХЛ и КХЛ. Организаторы представили предварительные составы команд, которые включают, в том числе Александра Овечкина и Кирилла Капризова.
Сборная российских звёзд НХЛ
Вратари:
- Андрей Василевский («Тампа-Бэй Лайтнинг»);
- Сергей Бобровский («Флорида Пантерз»);
- Игорь Шестёркин («Нью-Йорк Рейнджерс»).
Защитники:
- Михаил Сергачёв («Юта Дэйвилз»);
- Дмитрий Орлов («Каролина Харрикейнз»);
- Александр Никишин («Каролина Харрикейнз»);
- Илья Любушкин («Даллас Старз»);
- Владислав Гавриков («Лос-Анджелес Кингз»);
- Артём Зуб («Оттава Сенаторз»);
- Дмитрий Куликов («Флорида Пантерз»);
- Александр Романов («Нью-Йорк Айлендерс»).
Нападающие:
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»);
- Кирилл Капризов («Миннесота Уайлд»);
- Артемий Панарин («Нью-Йорк Рейнджерс»);
- Кирилл Марченко («Коламбус Блю Джекетс»);
- Дмитрий Воронков («Коламбус Блю Джекетс»);
- Андрей Свечников («Каролина Харрикейнз»);
- Андрей Кузьменко («Лос-Анджелес Кингз»);
- Павел Бучневич («Сент-Луис Блюз»);
- Василий Подколзин («Эдмонтон Ойлерз»);
- Александр Овечкин («Вашингтон Кэпиталз»).
Команда КХЛ:
Вратарь:
- Максим Дорожко («Витязь»).
Полевые игроки:
- Александр Радулов («Локомотив»);
- Владимир Ткачёв («Авангард»);
- Дамир Шарипзянов («Авангард»);
- Семён Чистяков («Авангард»);
- Николай Голдобин («Спартак»);
- Павел Порядин («Спартак»);
- Никита Нестеров (ЦСКА);
- Виталий Кравцов («Трактор»);
- Артём Галимов («Ак Барс»);
- Никита Лямкин («Ак Барс»);
- Дмитрий Яшкин («Ак Барс»);
- Богдан Конюшков («Торпедо»);
- Егор Яковлев («Металлург» Магнитогорск);
- Вадим Шипачёв («Динамо» Минск);
- Александр Волков («Динамо» Минск).
К слову, сегодня стало известно, что Александр Овечкин появился в украинской базе «Миротворец». Хоккеиста внесли туда по обвинению в участии в международных соревнованиях якобы «для отбеливания репутации России» и «оправдания действий РФ на Украине» в глазах иностранной аудитории. В Кремле этот вопрос прокомментировали философски — спикер Кремля Дмитрий Песков сказал, что сейчас проще перечислить известных россиян, чьи имена ещё не опубликованы на этом сайте.