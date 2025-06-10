Хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского «Миротворца»

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Утверждается, что спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед иностранной аудиторией.