Хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского «Миротворца»
Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals
Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Утверждается, что спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед иностранной аудиторией.
Также среди выдвинутых обвинений значатся «пропаганда войны», «публичная поддержка убийств граждан Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».
Недавно хоккеист вернулся из США в Москву. Его жена Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фото из аэропорта, где видно множество сумок. Напомним, в текущем сезоне НХЛ Овечкин побил многолетний рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб, став лучшим снайпером в истории лиги.