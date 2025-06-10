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9 июня, 23:57

Хоккеист Александр Овечкин попал в базу украинского «Миротворца»

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Александр Овечкин. Обложка © X / Washington Capitals

Известный российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий в НХЛ за «Вашингтон Кэпиталз», попал в базу данных украинского сайта «Миротворец». Утверждается, что спортсмен якобы участвовал в международных соревнованиях для «отбеливания репутации России» и «оправдания действий на Украине» перед иностранной аудиторией.

Также среди выдвинутых обвинений значатся «пропаганда войны», «публичная поддержка убийств граждан Украины» и «сознательное нарушение государственной границы».

Александр Овечкин приехал в Совет Федерации
Александр Овечкин приехал в Совет Федерации

Недавно хоккеист вернулся из США в Москву. Его жена Анастасия Шубская опубликовала в соцсетях фото из аэропорта, где видно множество сумок. Напомним, в текущем сезоне НХЛ Овечкин побил многолетний рекорд Уэйна Гретцки по количеству заброшенных шайб, став лучшим снайпером в истории лиги.

Артём Гапоненко
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